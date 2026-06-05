Первые самолеты МС-21 авиакомпании могут получить в 2027 году

Первые четыре-пять самолетов МС-21 могут быть поставлены заказчикам в 2027 году. Об этом заявил журналистам глава Ростеха Сергей Чемезов.

Руководитель госкорпорации рассчитывает, что сертификационные полеты по МС-21 завершатся в первом квартале 2027 года, и тогда начнется серийное производство, передает ТАСС.

В начале июня глава входящей в Ростех ОАК Вадим Бадеха сообщал, что первые отечественные серийные самолеты SJ-100 («Суперджет») и МС-21 выпущены и ждут сертификации.

Сегодня также стало известно, что глава Росавиации Дмитрий Ядров на ПМЭФ вручил управляющему директору АО «Ил» Даниилу Бренерману переизданный сертификат типа на самолет Ил-114, в который вошла новейшая модель – Ил-114-300, который пришел на замену Ан-24. Об этом информировал «Интерфакс». Сертификат типа подтверждает готовность самолета к серийному производству и эксплуатации. Поставка первых трех самолетов ожидается в 2026 году и примерно столько же – в 2027-м, в дальнейшем мощности производства будут увеличиваться, заявил в четверг глава Минтранса Андрей Никитин.

Кроме того, в пятницу получил сертификат двигатель ПД-8 для «Суперджета». «ПД-8 – это один из первых шагов, чтобы провести сертификацию нашего Superjet. Сегодня уже этот двигатель летает в составе самолета. Большое количество часов налетал», – рассказал Чемезов на полях ПМЭФ. Он выразил надежду, что Superjet полностью пройдет процедуру сертификации до конца 2026 года, пишут «Известия».

Со своей стороны, глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил в интервью «России 24», что потребность российских авиакомпаний в самолетах SJ-100 до 2030 года оценивается в порядка 60 единиц. «Но все, конечно же, будет зависеть от завершения сертификации самой машины», – сказал он, добавив, что, скорее всего, поставки начнутся в первом квартале 2027 года.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов допустил, что сроки сертификации импортозамещенного SJ-100 и МС-21 могут быть сдвинуты. До это в ведомстве отмечали, что сертификация SJ-100 с двигателем ПД-8 ожидается в августе текущего года, а МС-21 с двигателем ПД-14 – в октябре. Сроки зависят от результатов испытаний и замечаний сертифицирующего органа.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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