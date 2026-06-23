ФАС усилит контроль за реализацией топлива в 16 регионах

Федеральная антимонопольная служба поручила своим территориальным органам усилить контроль за реализацией топлива в 16 регионах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Поручение направлено в региональные УФАС в Приволжском, Уральском, Сибирском, Северо-Западном федеральных округах. Территориальным органам необходимо усилить контроль за соблюдением антимонопольного законодательства при реализации топлива в мелкооптовом сегменте, в том числе с нефтебаз и нефтехранилищ, а также с автозаправочных станций (АЗС)», – говорится в сообщении.

Кроме того, особое внимание региональные управления должны обратить на продажу топлива сельхозпроизводителям во время сезонных полевых работ, подчеркнули в ФАС.

При этом служба рекомендует территориальным органам оперативно принимать меры антимонопольного реагирования при выявлении признаков нарушений.

Ранее ФАС возбудила дело о нарушении закона о защите конкуренции в отношении трех топливных трейдеров. По данным антимонопольщиков, организации заключали сделки на биржевых торгах, чтобы перепродавать автомобильное топливо по завышенным ценам.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube