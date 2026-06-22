ФАС возбудила дело против трех трейдеров за топливный сговор

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело о нарушении закона о защите конкуренции в отношении трех топливных трейдеров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По данным ФАС, нефтетрейдеры организации заключали сделки на биржевых торгах, чтобы перепродавать автомобильное топливо по завышенным ценам.

«ФАС выявила факты, которые подтверждают координацию организаций при заключении сделок на биржевых торгах. Заключение антиконкурентного соглашения направлено на получение дохода в особо крупном размере в результате регулярной перепродажи бензина и дизтоплива по завышенным ценам», – уточнили в ведомстве.

Кроме того, ФАС поручила территориальным органам усилить контроль за реализацией топлива для аграриев.

Также антимонопольное ведомство направила запрос о ценах на топливо и об объемах их реализации на АЗС компании «Нефтьмагистраль» и сети АЗС «Трасса». Эти компании, которые являются крупнейшими независимыми топливными операторами в Московском регионе, должны отчитаться до 26 июня.

Кроме того, в ФАС сообщили о взаимодействии с цифровыми платформами для предотвращения спекулятивных перепродаж топлива. В частности, «Авито» скрыл объявления о торговле топливом на время доработки правил в этой категории. На цифровых платформах Ozon и Wildberries была запрещена продажа топлива для автомобилей. По информации ведомства, теперь попытки создать карточки такого товара блокируются еще на этапе модерации.

Ранее антимонопольная служба сообщила, что уличила трех топливных трейдеров в картельном сговоре. Отмечалось, что нарушения антимонопольного законодательства выявлены в действиях трейдеров АО «Солид-товарные рынки», ООО «Агроторг ЮГ» и ООО «Хансел», которые могли повлиять на изменение стоимости топлива.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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