Липецкая область переходит на ограниченную продажу бензина по четным и нечетным автономерам

В субботу, 11 июля, в Липецкой области вводится временный порядок отпуска бензина по схеме «четных и нечетных дней». Как сообщил глава региона Игорь Артамонов, такой порядок будет на автозаправочных станциях сетей «Роснефти», «Лукойла», «Газпрома» и «Тебойла».

«На АЗС других сетей и брендов отпуск топлива будет осуществляться без учета этого правила. Завтра, 11 июля, в первый день действия нового порядка бензин смогут приобрести владельцы автомобилей, у которых первая цифра цифровой части госномера нечётная: 1, 3, 5, 7 или 9», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале, добавив, что контролировать соблюдение порядка отпуска будут волонтеры.

В то же время глава Липецкой области обратил внимание, что новый порядок не распространяется на дизельное топливо. Лимит отпуска бензина остается прежним – не более 30 литров, а спецтранспорт, который обеспечивает жизнедеятельность региона, будет заправляться на ряде АЗС отдельно и в приоритетном порядке.

Ранее сегодня стало известно, что с 11 июля схема с четными и нечетными номерами при продаже автомобильного топлива будет применяться в Кировской области.

Липецк, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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