В Липецкой области вернули заправку по схеме «чет-нечет»

В Липецкой области с 13 августа снова будут продавать топливо на АЗС в зависимости от первой цифры госномера автомобиля. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, режим «чет-нечет» не будет действовать на трассах М-4, Р-119 и А-133, там бензин можно будет приобрести независимо от номера машины. Одновременно на заправках вводится лимит – не более 30 литров бензина на один автомобиль. Дизтопливо будет продаваться без ограничений.

Ограничения вводятся на четырех сетях АЗС. Глава региона объяснил решение необходимостью упорядочить очереди и равномернее распределить поток машин по АЗС.

13 августа заправиться смогут автомобили, первая цифра госномера которых нечетная, 14 августа бензин будут продавать машинам с номерами, начинающимися на четную цифру. Далее эта схема будет чередоваться по дням. Приобрести топливо смогут автомобилисты из любого региона РФ.

Артамонов подчеркнул, что «это временная мера» и «ее задача – упорядочить очереди». И отметил, что власти региона совместно с нефтяными компаниями, правительством России и Минэнерго работают над увеличением поставок топлива в Липецкую область.

Ранее сегодня власти Оренбургской области объявили о введении продажи топлива на АЗС по схеме «чет-нечет». Кроме того, устанавливаются лимиты на объем продаваемого топлива, а заправка в канистры запрещается. Решение принято после недавней атаки БПЛА, после которой, как заявил губернатор Евгений Солнцев, в регионе «складывается непростая ситуация с топливом».

Липецк, Наталья Петрова