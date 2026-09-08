Нефтяники перенесли плановые ремонты НПЗ, чтобы насытить рынок топливом

Вице-премьер России Александр Новак провел очередное совещание по ситуации на рынке топлива. Как сообщил кабмин РФ по итогам совещания, несколько нефтяных компаний перенесли плановые ремонтные работы на своих НПЗ, что позволит направить дополнительные объемы топлива на внутренний рынок.

В ходе совещания Минэнерго отчиталось о текущих запасах нефтепродуктов, загрузке производственных мощностей и объемах импорта топлива.

Новак призвал заблаговременно определять объемы импорта для покрытия потребностей внутреннего рынка. Он подчеркнул «необходимость повышения качества прогнозирования ситуации на рынке нефтепродуктов в целях возможности превентивного реагирования на изменения спроса и предложения».

Кроме того, вице-премьер поручил проработать соглашения между Минэнерго и ФАС с малыми НПЗ и независимыми АЗС с целью регулирования ценообразования.

Также Новак велел усилить контроль за соблюдением требований к маркировке топлива экологических классов К2, К3 и К4 при его продаже.

Помимо этого, вице-премьер поручил профильным федеральным органам исполнительной власти активизировать работу по дальнейшему развитию информационной системы мониторинга ситуации на топливном рынке.

На совещании присутствовали представители Совета федерации, Минэнерго, Минсельхоза, Федеральной антимонопольной службы, Минтранса, Минвостокразвития, отраслевых компаний и главы регионов.

ФАС доложила, что возбудила 51 дело и выдала 81 предупреждение в связи с необоснованным завышением цен на моторное топливо.

Особое внимание было уделено обеспечению регионов в рамках северного завоза. Отмечается, что поставки необходимых объемов топлива осуществляются стабильно и в соответствии с графиками. На особом контроле находятся Якутия и Магаданская область.

Главы регионов доложили о ситуации на местных рынках. На встрече были рассмотрены баланс спроса и предложения, динамика цен, загруженность АЗС в Свердловской области, а также в Хакасии и Мордовии.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что в России осталось отремонтировать 10% нефтеперерабатывающих заводов, поврежденных в результате ударов ВСУ. Он счел атаки беспилотников главным вызовом, подчеркнув, что страна «с ним справляется». По его словам, Россия стала лучше защищать НПЗ от вражеских ударов.

Москва, Наталья Петрова