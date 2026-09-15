Выдача автокредитов в России за два года рухнула в 1,5 раза

В августе этого года российские банки выдали 101 тысячу кредитов на новые машины и автомобили с пробегом. Это на 6,9% меньше аналогичного показателя 2025 года, но на 3,7% больше июльского результата (97,4 тыс.), сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Вместе с тем за последние два года выдача автокредитов в РФ сократилась в полтора раза.

Наибольшее число автокредитов в августе было оформлено в Москве (6,66 тыс.), Московской области (6,2 тыс.), Татарстане (5,33 тыс.), Санкт-Петербурге (4,66 тыс.) и Башкирии (4 тыс.), передает «Прайм».

В то же время наиболее значительная динамика сокращения числа выданных ссуд год к году отмечена в Краснодарском (-20,7%) и Ставропольском (-19,1%) краях, Чувашии (-18,7%), Самарской области (-17%) и Пермском крае (-13,8%).

При этом в Омской области показатель увеличился на 24,6%, в Красноярском крае – на 10,6%, в Свердловской области – на 3,9%. В Иркутской и Вологодской областях выдачи выросли на 2,1% и 1,6% соответственно.

В Москве и Санкт-Петербурге число выданных автокредитов за год уменьшилось на 6,6% и 12,9% соответственно.

«В последние полгода выдача автокредитов стабилизировалась на довольно невысоком уровне – 95-105 тысяч единиц в месяц… В августе 2024 года было выдано в полтора раза больше автокредитов (156 тысяч), чем в августе 2026 года», – сообщил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. По его оценке, такая ситуация говорит о не очень активном спросе из-за высоких процентных ставок и общего роста цен на автомобили. Кроме того, как отметил эксперт, банки демонстрируют довольно слабый аппетит к риску и сохраняют высокие требования к качеству кредитных историй, сокращая риски просрочек в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что за последние пять лет средняя стоимость нового автомобиля в России взлетела вдвое. По состоянию на конец августа средневзвешенная цена новой машины составила 3,47 млн рублей. Эксперты советуют не ждать снижения цен на автомобили. Более того, курс рубля и снижение промо-активности могут привести к дальнейшему подорожанию транспортных средств.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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