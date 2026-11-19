Минтранс России сообщил о приостановке движения поездов по Крымскому мосту после ночной атаки беспилотников ВСУ.
«Пострадавших в результате происшествия нет», – говорится в сообщении ведомства. В настоящее время специалисты оценивают нанесенный ущерб.
Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов ночью сообщал о новой атаке ВСУ по Крымскому мосту и временном перекрытии движения по транспортному переходу.
Крымский мост подвергался ударам со стороны Украины в ночное время 16 и 17 ноября. После второй атаки мост получил повреждения. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. В правительстве России работает комиссия по восстановлению целостности конструкций. Накануне вице-премьер Андрей Никитин заявил, что Крымский мост будет восстановлен в сжатые сроки.
Москва, Наталья Петрова
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