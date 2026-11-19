Движение поездов по Крымскому мосту, прерванное после ночного удара БПЛА, будет восстановлено ориентировочно с 16:00 мск четверга. Железнодорожники ликвидируют последствия атаки. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Он добавил, что информация обо всех альтернативных путях перевозки пассажиров будет размещена на сайте регионального минтранса. Аксенов призвал жителей полуострова доверять только официальным источникам и не распространять слухи.

Сегодня ночью глава Крыма сообщил о новой атаке Украины на Крымский мост и перекрытии движения по нему. Минтранс России заявил о приостановке движения поездов по мосту. Отмечалось, что никто не пострадал, специалисты оценивают нанесенный ущерб.

Крымский мост был ранее атакован ВСУ ночью 16 ноября и ночью 17 ноября. После второй атаки мост получил повреждения. Движение автомобилей по нему было полностью остановлено.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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