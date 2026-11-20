На Крымском мосту после атак ВСУ повреждена основная балка арочного пролета. Повреждения получила и сама арка. Все необходимые ремонтно-восстановительные работы уже ведутся. Об этом сегодня сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Точные сроки восстановления Крымского моста станут известны после выдачи инженерных проектных решений. «После выдачи проектных решений мы будем понимать точные сроки», – сказал вице-премьер (цитата по РИА Новости). Он уточнил, что рассматриваются два варианта восстановления Крымского моста.

Хуснуллин ранее сообщал, что план восстановления Крымского моста полностью согласован и будет утвержден в ближайшие дни. По его словам, отдельные элементы Крымского моста могут быть запущены через 1-2 месяца.

Крымский мост в ночь на 19 ноября подвергся третьей атаке за неделю. Движение поездов по нему было временно приостановлено. Вечером того же дня оно было возобновлено по первому пути. Предыдущие атаки ВСУ на Крымский мост были совершены в ночное время 16 и 17 ноября. После второй атаки автомобильная часть моста получила повреждения. Движение транспорта по ней было полностью остановлено. СК России возбудил уголовное дело о теракте.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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