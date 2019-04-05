Косово наглеет: на Балканах возможна новая война

В России опасаются новой войны на Балканах. В газете «Московский комсомолец» опубликована статья под заголовком «На Балканах грядет новая война: чем ответит Россия», в которой высказываются большие опасения относительно дальнейшего развития политического кризиса в Сербии и ситуации вокруг Косова.

«Последние недели все неспокойнее становится в Сербии, только недавно отметившей 20-ю годовщину бомбежек НАТО. С одной стороны, ситуацию «раскачивают» местные «болотные» бузотеры, недовольные качеством политических свобод в стране; с другой – не признанная Белградом Республика Косово, пользуясь покровительством Запада, ведет себя все более нагло», – говорится в статье.

Издание обращает внимание, что министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич на днях в открытую предостерег Запад от повторения операции «Буря» на севере Косово. Тогда в 1995 году вооруженная при поддержке ФРГ хорватская армия вынесла на своих штыках практически все сербское население, исторически там проживавшее. Теперь есть опасения повторения такого сценария уже на севере Косово. Тревожными звоночками стали синхронные предостережения посольств Великобритании и Германии к своим согражданам «воздержаться от поездок на север Косово в силу вероятных провокаций».

«Если в прошлом году Белград и Приштина подошли достаточно близко к началу процесса разграничения территорий – речь шла о возможном обмене сербонаселенного севера Косово на два албанонаселенных района Прешевской долины на юге Сербии, – то на сегодняшний день стороны вернулись в исходное положение. Зачем отдавать хоть что-то Сербии, если можно получить все, – такова логика косовских террористов, ставших правительством края. Действующий премьер-министр Косово Рамуш Карадинай дважды привлекался Гаагским трибуналом по обвинению в причастности к массовому убийству сербов в период 1999-2000 гг., но позже был оправдан и вернулся домой как герой. Его позиция существенно отличается от позиции Хашима Тачи (бывшего командующего Армией освобождения Косово), на словах готового к обмену территорий», – пишет «МК».

Как считает газета, если косовские албанцы введут свою недавно созданную вопреки резолюции 1244 Совета Безопасности ООН армию на территорию севера края, Белграду не останется ничего, кроме ответного ввода войск для защиты сербского населения. Что, по сути, может означать только одно – начало новой войны.

В то же время оппозиция президенту Александру Вучичу, еженедельно собирающая несколько тысяч человек на улицах Белграда, будет продолжать обвинять его в «сдаче Косово». В такой непростой ситуации сербский лидер объявил о готовности к внеочередным парламентским выборам. Что характерно – оппозиция, преимущественно прозападная, объявила о своем демонстративном неучастии в любых избирательных процедурах, поскольку «не верит в их честность». «На самом же деле, согласно любой социологии, ее рейтинги не превышают 15 процентов. Тогда как уровень доверия Сербской прогрессивной партии Александра Вучича составляет не менее 45 процентов поддержки», – обращает внимание «МК».

В то же время издание подчеркивает, что для Сербии Россия означает гораздо больше, чем для большинства ее соседей. Потому и мнение Москвы здесь особенно важно. Инициатива по проведению переговоров по вопросу Косово могла бы стать важным фактором для стабилизации обстановки в регионе. Тем более что уже в следующем году по южным районам Сербии должна пройти европейская ветка «Турецкого потока», что является уже общеевропейским энергетическим проектом, отмечает издание.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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