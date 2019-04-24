Министр обороны Сербии назвал главную угрозу безопасности на Балканах

Главной угрозой безопасности Балкан является псевдо-государство Косово и попытки создания Великой Албании. Об этом заявил министр обороны Сербии Александр Вулин, выступая с докладом на восьмой международной конференции по безопасности в Москве, где собрались главы оборонных ведомств из 35 стран мира.

Он напомнил, что ещё год назад на предыдущей конференции уже говорил об этой угрозе со стороны государства, которым управляют террористы. «Я говорил вам тогда о том, что Великая Албания, границы которой были нарисованы ещё на картах фашистов, самая большая угроза миру на Балканах. И время меня не разуверило», – подчеркнул Вулин.

Глава минобороны Сербии обратил внимание, что Брюссельское соглашение, как и резолюция 1244 не выполняются, за жертвы сербского народа никто до сих пор не понёс ответственности, а псевдо-государство Косово, нарушая собственные законы, создало армию. «Во главе их армии стоят террористы, которые не были осуждены международным судом не потому что они не виновны, а потому что они убили всех свидетелей своих преступлений», – констатировал Вулин.

Министр также подтвердил, что Сербия останется нейтральной страной. «Выбор Сербии – военный нейтралитет, Сербия никогда не станет частью НАТО, даже если останется последней на земле, не вступившей туда страной», – сказал Вулин.

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