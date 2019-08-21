Хорватский дипломат спровоцировала громкий скандал ностальгией по «белой Европе»

Первый секретарь посольства Хорватии в Берлине Элизабета Маджаревич спровоцировала громкий скандал расистским высказыванием в социальных сетях. Дипломат опубликовала фото хорватского пляжа, сделав провокационную подпись: «Чистая и самобытная Европа. Только белые европейцы, как 30 лет назад во всей Европе».

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович назвал случившееся катастрофой, а инспекция МИДа предложила уволить Маджаревич из посольства. Эту информацию подтвердил министр иностранных дел страны Гордан Грлич Радман. Теперь этот случай будет рассматривать Дисциплинарный суд. Сама Маджаревич отрицает свою вину и говорит, что её профиль был взломан.

Стоит отметить, что Маджаревич и ранее позволяла себе ксенофобные высказывания, а однажды раскритиковала канцлера Германии Ангелу Меркель за «недостаток властной культуры».

Примечательно, президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович в твиттере поблагодарила шефа хорватской дипломатии за оперативные меры. «Расизм неприемлем», – подчеркнула глава государства, хотя ранее ее слова также вызвали бурю негодования в международном сообществе. В частности, во время национального праздника в честь спецоперации «Буря» 1995 года против сербского населения, когда из Хорватии было изгнано более 200 000 сербов, Грабар-Китарович заявляла, что ей «хотелось взять в руки оружие и пойти в бой против сербов».

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

Загреб. Другие новости 20.08.19

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