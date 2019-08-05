Вместе с НАТО: власти Хорватии готовы к новым этническим чисткам сербов

Министр обороны Хорватии Дамир Крстичевич назвал чистку сербского населения «освободительной акцией». Об этом чиновник заявил в эфире эксклюзивного информационного партнера CNN на Балканах – телеканала N1. Глава хорватского оборонного ведомства также подчеркнул, что армия страны «готова к новым «Бурям».

В ходе «Бури» в 1995 году территория Сербской Краины в Хорватии была принудительно «освобождена» от более 220 000 сербов. За четыре дня этой спецоперации погибло более 2 тысяч человек. Колонна беженцев тянулась на десятки километров, и никто из них не вернулся обратно.

На «праздничных мероприятиях» по этому поводу в городе Книне, откуда вел трансляцию телеканал N1, министр обороны Хорватии заявил, что « 24 года назад храбрость и самопожертвование хорватских бойцов под мудрым руководством президента Франьо Туджмана нанесли поражающий удар великосербской политике».

«Книн был есть и будет хорватским. Всем, кто хочет отнять у нас нашу землю, всем, кто замышляет что-то против Хорватии, говорю: «Хорватская армия готова к новым «Бурям»! Мы никому не угрожаем, но готовы пролить кровь, защищая нашу родину», – подчеркнул Крстичевич.

Он также отметил важную роль НАТО для армии Хорватии. «Вместе с НАТО мы несём мир и стабильность всему свету!» – заявил глава хорватского оборонного ведомства.

Не менее резонансным на хорватских «торжествах» стало выступление президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович, которая завила, что хотела взять ружье и пойти стрелять в сербов. «Я сама была готова взять в руки ружье и ринуться в бой, но поняла, что дело не только в пулях и открытом противостоянии тем, кто против вас», – призналась глава государства.

Стоит отметить, что в 2004 году Гаагский трибунал приговорил хорватских генералов Анте Готовину и Младена Маркача к тюремному заключению на срок 24 и 18 лет за изгнание, депортации, воровство, погромы, убийства в ходе военной операции «Буря». Однако в 2012 году они оба были отпущены на свободу и встречены в Хорватии как национальные герои.

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

Загреб. Другие новости 05.08.19

Коррупция и кровная месть: раскрыта основа «судебной власти» Косова. / «Безответственная глупость»: российский посол жестко ответил на заявление сербской оппозиции. / Сербия оказалась в центре конфликта интересов США и России. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»