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NewDayNews.ru

Понедельник, 2 сентября 2019, 17:48 мск

Новости Балканы

«Двоечники»: посол РФ в Сербии раскритиковал организаторов «торжеств» по поводу 80-летия начала Второй мировой войны

Фото: Tanjug

Ревизия истории не только кощунственна, но и опасна. Об этом заявил российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко, комментируя неприглашение России и Сербии в Польшу на мероприятие, посвящённое 80-летию начала Второй Мировой войны.

«Уже сегодня в ряде стран открыто, без стеснения ведется пропаганда нацистских ценностей, предпринимаются попытки обелить нацистских преступников и их пособников», – сказал Боцан-Харченко в своем Твиттере.

Посол России в Сербии подчеркнул, что «игнорировать эти тенденции недопустимо», и констатировал , что «трагедия Второй мировой войны никогда не должна повторится».

Боцан-Харченко также отметил, что сегодня в День знаний он подумал о том, что «те, кто не пригласил Россию и Сербию, – при всей политизации – просто двоечники, которые плохо учили историю в школе».

Белград, Катарина Лане

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