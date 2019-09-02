«Двоечники»: посол РФ в Сербии раскритиковал организаторов «торжеств» по поводу 80-летия начала Второй мировой войны

Ревизия истории не только кощунственна, но и опасна. Об этом заявил российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко, комментируя неприглашение России и Сербии в Польшу на мероприятие, посвящённое 80-летию начала Второй Мировой войны.

«Уже сегодня в ряде стран открыто, без стеснения ведется пропаганда нацистских ценностей, предпринимаются попытки обелить нацистских преступников и их пособников», – сказал Боцан-Харченко в своем Твиттере.

Посол России в Сербии подчеркнул, что «игнорировать эти тенденции недопустимо», и констатировал , что «трагедия Второй мировой войны никогда не должна повторится».

Боцан-Харченко также отметил, что сегодня в День знаний он подумал о том, что «те, кто не пригласил Россию и Сербию, – при всей политизации – просто двоечники, которые плохо учили историю в школе».

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 02.09.19

Трамп решил заняться Балканами: плотно. / «Стыдно»: президент Сербии прокомментировал «антифашисткое» заявление главы Хорватии. / «Я вас, олигархов, не боюсь». Президент Сербии ответил на обвинения лидера оппозиции. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»