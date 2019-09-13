«Не повод для торжества»: Польша стирает «историческую память»

Современный вариант «исторической памяти» Польши предполагает полное отрицание спасения страны от фашизма силами Красной Армии, более того – на Советский Союз возлагается «ответственность за развязывание самого чудовищного конфликта в истории человечества». Об этом заявил глава российской дипломатической миссии в Тиране Александр Карпушин в открытом письме послу Польши в Албании Каролю Бачуре.

Комментируя памятные мероприятия в 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, которые 1 сентября прошли в Польше, он, в первую очередь, подчеркнул, годовщина «начала самой ужасной войны не повод для торжества, а момент скорби и раздумий».

«В этом году от мероприятия в Варшаве, посвященного годовщине начала Второй мировой осталось неприятное впечатление не только в России. Убежден, что польская сторона поступила неэтично, не пригласив российскую, сербскую, китайскую делегации. В Варшаву не приехал ни один из лидеров держав-победительниц войны. Наверное, неслучайно. Это символичная реакция на польский вариант «исторической памяти», – отметил Карпушин.

Он обратил внимание, что в польской исторической памяти сильны воспоминания о пакте Молотова-Риббентропа, «который на два года отсрочил нападение Гитлера на СССР и, несмотря на его неоднозначность, стал одним из важных факторов победы над нацифашизмом», 1 сентября 1939 года, Катыни и Варшавском восстания. Причем, как считает посол, все эти события в Варшаве принимают неоднозначную коннотацию.

«Сейчас Варшава отрицает освобождение (а по сути спасение) от фашизма страны Красной Армией. И это при том, что из одного миллиона советских солдат и офицеров, погибших при освобождении всех стран зарубежной Европы 600 тысяч (!) полегли на поле боя в Польше в 1944-1945 годах. Еще около одного миллиона советских военнопленных погибли в гитлеровских лагерях и похоронены на польской территории», – сказал он.

Карпушин также отметил, что гипертрофированно выпячивая значение заключенного Москвой и Берлина Пакта, Варшава возложила и на Советский Союз ответственность за развязывание самого чудовищного конфликта в истории человечества. «Однако Вы не указали при этом, что советские войска, как это предусматривал пакт, вошли в восточные районы Польши и нынешние западные регионы Белоруссии и Украины только в середине сентября, когда польское правительство уже покидало страну», – подчеркнул он.

По его оценке, призывая Россию «вернуться на путь дискуссии по историческим вопросам, основанной на заслугах и служащей на благо хороших двусторонних отношений», нынешние польские власти осознанно опускают множество исторических фактов. «Следует напомнить, что Польша одной из первых заключила в 1934 году с Гитлером пакт о ненападении. Очень жаль, что огромная цена, заплаченная Красной армией, уже не является её «заслугой» для современной Польши», – констатировал он.

Более того, Карпушин подчеркнул, что Варшава намеренно уничтожает исторические доказательства, которые идут вразрез с нынешней линией государства. «В 1990-х годах наши правительства подписали соглашение о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий. В 1997 году в Польше насчитывался 561 памятник вне мест захоронения. Впоследствии Варшава объявила войну советским памятникам, а в 2017 году законодательно закрепила их снос. На сентябрь 2018 года по итогам проверки Посольства России в Польше их осталось всего 134. И это на фоне свойственного польскому обществу уважения к местам памяти», – напомнил российский дипломат.

«Убеждён, что между всеми этими картинами событий и их интерпретациями при наличии политической воли нет неразрешимых противоречий. Иначе мы рискуем вновь и снова наступать на одни и те же грабли», – заключил Карпушин.

Как сообщал «Новый День», 1 сентября в Польше отмечали 80-ю годовщину начала Второй мировой войны. Польские власти не стали приглашать на посвященные этой дате мероприятия представителей России. В то же время приглашения получили представители союзников Польши по НАТО, ЕС, «Восточному партнерству», в том числе Германии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войны, без участия РФ не могут считаться полноценными.

Тирана, служба информации РИА «Новый День»

Тирана. Другие новости 13.09.19

Сербская оппозиция взяла на вооружение хорватский нацизм. / Подготовка военной провокации: сербские силовики обнаружили очередной склад оружия вблизи косовской «границы». / «Нет ничего тайного»: обвиненный в «шпионаже» глава болгарских «Русофилов» назвал главную цель атаки против себя. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»