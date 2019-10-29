Осада: НАТО готовит антисербскую спецгруппировку

В балканском регионе Хорватия, Венгрия, Словакия и Словения создают совместную группировку сил специального назначения под эгидой НАТО. Как сообщает официальный сайт Северо-Атлантического альянса, процесс будет реализован в два этапа до конца 2021 года.

«Цель совместной группировки – повысить способность четырёх стран к эффективному использованию сил специального назначения», – указано в сообщении НАТО, которое цитирует «Балканист.ру».

Также отмечается, что соглашение о создании спецгруппировки на Западных Балканах было подписано странами в пятницу, 25 октября, тогда как 24 октября стало известно, что в совместных российско-сербских учениях «Славянский щит» принимает участие российская техника ПВО.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ пояснил, что группировка сил – это «разносторонний инструмент для решения конфликтов нового столетия». «Это важный шаг к усилению спецсил в регионе и увеличению сотрудничества внутри альянса», – сказал он.

Комментируя эти планы, сербский специалист по военным вопросам Милан Петрич отметил, что активность НАТО связана с попыткой взять под контроль Сербию, невзирая на военный нейтралитет Белграда. «Мы купили российскую оборонную систему, чтобы защитить ясно очерченные границы своего суверенного государства. Однако ясно, что НАТО намерено любой ценой контролировать Балканы. Мы никому не угрожаем, мы усиливаем оборону, и это может быть угрозой только для оккупанта», – считает Петрич.

Бывший подполковник сербской спецслужбы Любан Каран со своей стороны обратил внимание, что появление российских систем ПВО в Сербии вызвало панику в НАТО. «Особенно их беспокоит С-400 и тот факт, что сербские военные учатся им управлять, хотя сербская армия не собирается владеть этой системой. Формирование специальной группировки НАТО может быть ответом на действия Сербии. У нас достаточно времени предпринять ответные меры в случае угрозы», – сказал военный эксперт.

Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

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