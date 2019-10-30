Брюссель обеспокоен активным военным сотрудничеством Москвы и Белграда

Руководство ЕС, которому предстоит 31 октября уйти в отставку, обеспокоено активным сотрудничеством Белграда и Москвы в военной сфере – такой вывод можно сделать по итогам встречи в Брюсселе президента Сербии Александра Вучича с еврочиновниками, передает «Балканист.ру».

Как сообщается, сербский лидер провел переговоры с председателем европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером, европейским комиссаром по вопросам интеграции Йоханнесом Ханом, а также Верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. Темами разговора на деловом обеде стали вопросы евроинтеграции Сербии, косовская проблема, а также покупка Сербией российского оружия.

Комментируя итоги встречи, Вучич отметил, что европейские чиновники задали ему вопрос, почему отношения Сербии с Россией становятся все более заметными, особенно в военной сфере.

«Сербия ведёт себя ответственно и поддерживает дружеские отношения со всеми государствами. Когда мы хотим купить оружие у какой-нибудь из западных стран, они ведут себя с нами так, будто мы не суверенное государство. Начинают спрашивать, зачем вам то или это, устраивают комиссии, заставляют ждать по три года. Эту ситуацию изменил только [президент Франции] Эммануэль Макрон. Он сказал: «Хотите «Мистрали»? Берите». А русские вообще нам не задают никаких вопросов. Я никому ничего объяснять не должен, мы – суверенное государство, чем вас не устраивают наши деньги?» – отметил президент Сербии.

На деловом обеде также присутствовали другие региональные лидеры – из Северной Македонии, Республики Сербской, Черногории, а также «глава» самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи, который делал вид, что не понимает сербский язык, на котором общались все политики балканского региона.

Брюссель – Белград, служба информации РИА «Новый День»

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