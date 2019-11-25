Спецпредставителем ЕС по Западным Балканам может оказаться противник Макрона

Наиболее вероятным кандидатом на должность специального посланника ЕС на Западных Балканах является министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, который до конца года исполняет обязанности председателя ОБСЕ, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербское издание «Вечерние новости».

Как сообщается, с введением такой должности Брюссель намерен стать более активным игроком в регионе и лишить пространства для маневров Вашингтон, у которого уже есть два представителя на Западных Балканах, а также Москву и Пекин.

Примечательно, что министр иностранных дел Словакии является противником плана президента Франции Эммануэля Макрона по изменению стратегии расширения Евросоюза, что может предполагать даже обращение процесса евроинтеграции вспять.

Братислава выступают за ускорение вхождения Западных Балкан в ЕС. Политик глава МИД Словакии считает это условием безопасности всей Европы, а также способом повышения авторитета организации.

По данным источников издания, Лайчик уже провел встречу в Брюсселе с новым главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. На возможность участия Лайчака в работе новой администрации Брюсселя также указывает тот факт, что в феврале в Словакии пройдут выборы, и Лайчак уже объявил, что не ограничится только национальным постом.

Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

Брюссель. Другие новости 22.11.19

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