Черногория проводит антисербскую политику, в результате чего Сербия стала жертвой черногорской агрессии. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

Он обратил внимание, что сербы в Черногории не могут занимать какие-либо руководящие должности, в то время как многие черногорцы работают в правительстве Сербии. «Если черногорцы вернутся в Черногорию, некому будет руководить в Сербии. Они хотят ходить в школу бесплатно, чтобы их лечили бесплатно, а потом вернуться назад и говорить там – я черногорец. А тем временем сербы у них испытывают притеснения, так продолжаться не может», – заявил министр иностранных дел.

Дачич также отметил, что никогда не запрещал своим подчиненным ездить в Черногорию, и указал, что в составе делегаций МИДа половина черногорцев. «Черногорский режим нигде не поддерживают больше, чем в Белграде. Кто оспаривает их права? Сам Джуканович знает, что в Сербии больше чиновников черногорцев, чем в самой Черногории», – подчеркнул шеф сербской дипломатии.

Отвечая на вопрос о возможности разрешения конфликта по поводу закона «О свободе вероисповедания» в Черногории, Дачич заявил, что в документ можно внести поправки, но вряд ли это произойдет. «Нас не интересуют внутренние дела в Черногории, нас интересует положение сербов. У меня честные отношения со всеми черногорскими политиками, но бессмысленно менять этот тезис и говорить, что Белград разрушает независимость Черногории», – подчеркнул Дачич.

Белград, Катарина Лане

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