Косовские сепаратисты поддержали «список Магнитского»

«Правительство» самопровозглашенной республики Косово поддержало США в «борьбе» за права человека в России. Об этом заявил бывший «министр иностранных дел» Беджет Пацолли.

«Я горжусь тем, что правительство Косово одобрило закон Магнитского о санкциях против иностранных правительственных чиновников, причастных к нарушениям прав человека в любой точке мира в соответствии с политикой Госдепартамента. Косово делает стратегический шаг по согласованию своей внешней политики с США»,– подчеркнул он в своем комментарии в твиттере.

По словам экс-«министра», решение Приштины должно стать примером для всех стран региона. «Мы стали первыми в Южной Европе, кто присоединился к списку Магнитского. Косово – опора евроатлантической ориентации в регионе», – заявил Пацолли.

Главный лоббист введения «списка Магнитского» – дважды заочно осужденный в России американский финансист Уильям Браудер приветствовал инициативу косовских «властей». «Я понимаю, что Косово скоро опубликует свой список санкций Магнитского», – заявил Браудер.

Напомним, американский «закон Магнитского» предполагает введение санкций против граждан РФ, включая запрет въезда в США и замораживание их активов. В настоящее время под действием этого акта находится целый ряд российских чиновников, политиков и бизнесменов, в том числе глава Чечни Рамзан Кадыров, бывший генпрокурор РФ Юрий Чайка, его сын Артем, а также около сотни бывших и нынешних чиновников, судей и сотрудников ФСИН. Схожие списки действуют в Канаде, Великобритании, Литве, Эстонии, Латвии.

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 30.01.20

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