Президент Черногории определил своих главных врагов

Главными угрозами для Черногории являются Сербская православная церковь, просербская оппозиция и идеологи великосербского державного национализма. Об этом заявил президент Черногории Мило Джуканович, которого даже американские эксперты называют последним европейским диктатором, передает «Балканист.ру».

Как считает Джуканович, Сербская православная церковь, которая сейчас активно выступает против закона о конфискации своего имущества, «не желает становиться частью правовой системы» и «живёт средневековыми понятиями о взаимоотношениях церкви и государства».

Вторая опасность, по мнению Джукановича, исходит от просербской оппозиции, которая «желает свергнуть власть в Черногории».

«Третья линия опасности – это идеологи и участники великосербского державного национализма. Мне кажется, что Сербия не скоординировала свою внешнюю политику в момент отделения Черногории. Она постоянно беспокоится о сербах в других странах. Сербии необходимо определиться со своими приоритетами», – заявил президент Черногории.

Напомним, 27 декабря 2019 года черногорский парламент большинством голосов принял скандальный закон о свободе вероисповедания, согласно которому права собственности на имущество и земли черногорских епархий Сербской православной церкви переходят к государству. Весь депутатский корпус оппозиционного «Демократического фронта», выступившего против принятия закона, был выведен из здания парламента и арестован полицией. Эти события возмутили общественность, которая с тех пор не прекращает выходить на протесты, митинги, крестные ходы и молебны с требованиями отменить закон.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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