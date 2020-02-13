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Четверг, 13 февраля 2020, 16:10 мск

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Еврокомиссар высказался за скорейшее включение Северной Македонии и Албании в ЕС

Фото: euractiv.com

Европейский Союз должен ускорить присоединение стран Западных Балкан, и этот процесс должен быть динамичным. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения ЕС и политике соседства Оливер Вархели на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге.

Он подчеркнул, что переговоры о вступлении в Евросоюз с Северной Македонией и Албанией должны быть начаты, поскольку обе страны выполнили все условия, которые были поставлены перед ними.

«Необходимо, чтобы длительная подготовка и сам переговорный процесс проходили под более тщательным политическим контролем с максимальным участием государств-членов ЕС. В противном случае, мы рискуем укрепить силы, которые могут нанести ущерб переговорам», – предупредил Вархели.

Как считает еврокомиссар, расширение ЕС за счет Западных Балкан может быть успешным только в том случае, если Евросоюз выполнит обещания, которые давал этим странам, и показателем серьезности намерений должен стать быстрый и динамичный процесс.

Страсбург, Катарина Лане

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