«Продались»: македонские и черногорские власти на крючке Запада

Черногорские и македонские власти «продались» Западу, который манипулирует этими государствами в своих интересах. Об этом заявил официальный представитель по внешнеполитическим вопросам фракции «Левые» в Бундестаге Александр Ной, побывавший в 1990-е годы с миссией ОБСЕ в Боснии и Герцеговине, а также Косово и Метохии.

Немецкий депутат обратил внимание, что в случае с Северной Македонией Запад играет на внутригосударственных этнических проблемах страны с двухмиллионным населением, четверть которого составляют албанцы. «Один из методов манипуляции македонскими политиками – это деньги, а другой – давление, связанное с албанским фактором в Македонии. Если Скопье не пойдет на поводу у НАТО, там разгорится межэтнический конфликт. Избежать конфликта с албанцами – это, пожалуй, главная мотивация присоединиться к Альянсу», – сказал Ной, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Политик также заявил, что «политические элиты Македонии стремятся в НАТО, который манипулирует ими различными способами», и подчеркнул, что Североатлантический альянс является «преступной организаций».

«Даже те политики, которые ранее противились вхождению страны в НАТО, резко сменили риторику после беседы в посольстве США. По сути македонская политическая элита продаёт национальное самосознание, чтобы вступить в альянс. Это неслыханный скандал!» – выразил возмущение немецкий парламентарий.

Комментируя ситуацию в Черногории, Ной подчеркнул, что власти этой страны «буквально продались Западу». «Этим законом о свободе вероисповедания они хотят устроить [в Черногории] культурный и религиозный раскол, который окончательно отделит страну от Сербии. Подобное мы наблюдаем на Украине: там тоже реализуется план, по которому Запад стремится развести русских и украинцев с помощью церкви. И подобная идея родилась не в Киеве и не в Подгорице, а в Вашингтоне и Брюсселе», – указал немецкий депутат.

«Я не истовый верующий, но я крещеный человек, и мне близки чувства воцерковленных людей. Гнев народа Черногории я считаю праведным», – заключил Ной.

Берлин, служба информации РИА «Новый День»

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