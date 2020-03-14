«В стране закрыто почти все»: в Албании запрещено движение транспорта

В связи с угрозой распространения коронавируса правительство Албании приняло чрезвычайное решение о запрете движения личного, общественного внутригородского и междугороднего транспорта на почти всей территории страны. Ограничения действуют в выходные дни до 00:00 понедельника, 16 марта, но при этом сохранятся и далее в Тиране и Дурресе.

Как отмечается в сообщении посольства РФ в Албании, также в стране приостановлены все виды пассажирского сообщения с Италией. Сегодня утром введены аналогичные меры в отношении Греции.

«В стране закрыто все, кроме продуктовых магазинов, пекарен, аптек и ряда АЗС. Приостановлены учебные занятия в университетах и школах. 14-дневный домашний карантин является обязательным для граждан, прибывающих в Албанию из стран со сложной эпидемиологической обстановкой (см. список ВОЗ). В случае нарушения карантина предусмотрен штраф в размере 5000 евро», – отметили в российском диппредставительстве.

По состоянию на 13 марта, в Албании выявлены 33 случая заболевания COVID-19, один человек скончался.

Тирана, Светлана Антонова

Тирана. Другие новости 14.03.20

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