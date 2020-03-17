Македонский Лас-Вегас превратят в госпиталь для больных коронавирусом

В городе Гевгелия отель и казино, которые считаются македонским Лас-Вегасом, будут переоборудованы под госпиталь для размещения больных коронавирусом, передает «Балканист.ру» со ссылкой на «Македонские вести».

В гостинице 17 апартаментов и 42 номера, один из которых предназначен для людей с ограниченными возможностями. Компания готова разместить в отеле граждан, нуждающихся в карантине или изоляции. «Персонал гостиницы может готовить 1,5 тысячи порций горячей еды в сутки. Кроме того, в наших запасах 2 тонны свежих овощей и фруктов и 2 тыс. яиц, которые мы готовы предоставить для нужд граждан, если так решит правительство», – говорится в сообщении.

В настоящее время, по официальным данным, в Македонии зарегистрировано 23 случая коронавируса.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.03.20

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