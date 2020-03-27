Во время карантина в Черногории зафиксирован всплеск домашнего насилия

В Черногории на фоне объявленного карантина из-за угрозы коронавируса зафиксирован рост числа жертв домашнего насилия. Это подтверждает статистика Национальной горячей линии, которая зафиксировала в марте рост количества обращений на 20%.

Только за последнюю неделю в службу позвонили 69 человек. Комментируя эту ситуацию, координатор службы помощи жертвам насилия в Никшиче Наташа Меджедович обратила внимание, что условия изоляции из-за эпидемии коронавируса, когда члены семьи все время проводят вместе, негативно влияют на тех, кто привык жестоко обращаться со своими родными.

«Для многих женщин и детей карантин вместе с насильником превращается в безвыходную ситуацию. Это только начало, мы ожидаем значительное увеличение количества обращений на нашу горячую линию», – отметила Меджедович.

Как сообщалось, в начале прошлой недели власти Черногории заявили о закрытии государственной границы и временном прекращении международных пассажирских перевозок. Внутри страны приостановлена работа детских садов, школ, вузов, а также заведений общественного питания и торгово-развлекательных центров. При этом запрещены все массовые мероприятия, собрания и шествия.

В настоящее время в Черногории выявлено 70 заболевших коронавирусом, 6 258 человек находятся под санитарным надзором.

Подгорица, Катарина Лане

Подгорица. Другие новости 27.03.20

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