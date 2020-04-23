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Четверг, 23 апреля 2020, 13:19 мск

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Производитель бытовой техники Gorenje объявил о сокращении 2200 сотрудников

Фото: vamedia.info

Словенский производитель бытовой техники Gorenje сократит 2200 рабочих мест в связи с пандемией коронавируса, сообщило государственное телевидение Словении.

Предполагается, что одна тысяча сотрудников будет сокращена на фабриках и в офисах в Словении, остальные в филиалах за рубежом, уточнил представитель профсоюза Жан Зеба после экстренного совещания, созванного руководством компании.

Ожидается, что другие подробности будут представлены завтра. Пока известно, что эти меры последовали за резким падением спроса на продукцию в связи с пандемией.

Gorenje является одним из крупнейших словенских экспортеров и имеет заводы в Сербии и Чехии. Компания была приобретена китайской группой Hisense в 2018 году с намерением расширить производство и продажи бытовой техники по всей Европе.

Любляна, Катарина Лане

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