В Хорватии произошло очередное землетрясение

Сегодня утром в Загребе произошло землетрясение магнитудой в 3,5 балла по шкале Рихтера. Сейсмическая активность не принесла нового материального ущерба столице Хорватии, передает «Балканист.ру» со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщается, было зафиксировано 150 незначительных толчков.

Стоит отметить, что от последствий мартовского землетрясения Загреб восстанавливается невероятно медленно, разрушения в центре до сих пор не ликвидированы. За месяц убрали поврежденные дымоходы и отремонтировали часть крыш пострадавших зданий.

По оценке специалистов, 22 марта в результате землетрясения было повреждено около 10 тысяч зданий, большинство из них расположены в центре хорватской столицы, причем более 2 тысчи домов оказались не пригодны для жилья.

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

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