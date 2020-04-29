В Республике Сербской будут штрафовать за отсутствие средств защиты от коронавируса

Министерство здравоохранения и социальной защиты Республики Сербской подготовило постановление о введении штрафных санкций для тех, кто не носит маски, перчатки и не соблюдает другие защитные меры в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщил глава ведомства Ален Шеранич.
«Все знают, как носить маску. Она должна закрывать нос и рот, и нет смысла носить ее под подбородком», – сказал Шеранич в эфире государственной телекомпании РТРС. Министр отметил, что люди не должны воспринимать смягчение властями ограничительного режима в связи с эпидемией коронавируса как сигнал к тому, чтобы не соблюдать меры безопасности.
Шеранич подчеркнул, что зараженные вирусом COVID-19 могут не иметь никаких симптомов и, если они не носят маску, то подвергают опасности жизнь и здоровье других людей.
С начала эпидемии в Республике Сербской зафиксировано 767 случаев заражения вирусом COVID-19. Скончались 30 инфицированных.
Баня-Лука, Катарина Лане
Баня-Лука. Другие новости 29.04.20
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