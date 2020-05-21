«Почему бы нет!» Прародиной хорватов оказалась древняя Персия

Территория современного Ирана является прародиной хорватского народа. Такое заявление сделал посол Хорватии в Иране Драго Штамбук. «Основываясь на огромном количестве исторических исследований, я склонен полагать, что прародина хорватов находилась в старой Персии. Она называлась Харахватия или по-гречески Аракосия, так же «Белая Индия», – сказал дипломат.

По его словам, древняя Харахватия располагалась на территории юго-западного Афганистана и юго-востоке современного Ирана. «Мы с Тегеранским университетом собирались провести симпозиум о хорватско-иранских связях, но из-за эпидемии он был отложен. В наших старинных диалектах встречаются похожие слова», – уточнил Штамбук.

В социальных сетях пользователи из Сербии с сарказмом оценили это сообщение. «Конечно, почему бы нет! Вы – инопланетяне и вся планета – сплошная Хорватия», – отметили комментаторы. «Они бы ещё рассказали, что произошли от эскимосов, хотя больше похожи на неизвестное науке племя из Амазонии», «А это уже было. Франьо Туджман считал, что хорваты близки ацтекам и майя», – отмечают в соцсетях, вспоминая точку зрения хорватского президента 90-х.

«Ну и прекрасно. Теперь вы перестанете красть сербскую историю. А ещё лучше будет, если вы вернётесь на свою прародину, к корням», – посоветовали комментаторы.

Белград, Катарина Лане

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