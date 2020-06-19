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Пятница, 19 июня 2020, 16:52 мск

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Дело – табак… Хорватия теряет крупнейшего инвестора

Фото: официальный сайт президента Хорватии

В Хорватии планируется закрыть крупную табачную фабрику British-American Tobacco. Компания приняла такое решение из-за увеличения акцизов на табак.

Как передает «Балканист» со ссылкой на хорватский «Вечерний лист», компания уже предупредила о проблеме правительство Хорватии, а в СМИ передала, что сейчас проводит оценку своих мощностей.

Ранее рост акцизов спровоцировал увеличение цен на сигареты до европейских стандартов: стоимость пачки выросла на 120% по сравнению с ценами 2010 года.

В профсоюзе British-American Tobacco не поверили в реальность планов по закрытию фабрики. Слухи о сворачивании производства бродят там уже несколько месяцев, однако никаких реальных шагов для этого не было принято.

Покупка фабрики в Ровине сделала British-American Tobacco крупнейшим инвестором в Хорватии: за пять лет в производство вложено 45 млн евро, а все местные предприятия компании дают работу более 1,6 тысячи человек.

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

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