«По цене одной овцы»: в Черногории перед выборами начали покупать личные данные избирателей

Накануне парламентских выборов в Черногории зафиксирована массовая скупка личных данных избирателей в городе Плевля. Об этом сообщил председатель окружного комитета партии Новая Сербская Демократия Милан Мийо Лекич.

По его словам, этим занимаются члены правящей Демократической партии Социалистов (ДПС), лидером которой является президент Черногории Мило Джуканович. Лекич утверждает, что представители ДПС предлагают за личную информацию избирателей от 50 до 150 евро, а тех, кто отказывается, шантажируют увольнением с работы.

«Те, кто за 50-150 евро продаёт свои данные «этой секте», не просто нарушает закон: эти люди продают свою душу дьяволу по цене одной овцы. Мы оповестим общественность о тех, кто этим занимается, и опубликуем список всех, кто поддался на их уговоры», – заявил политик.

«Неужели вы хотите себе поставить клеймо товара на лоб, признать, что вы – дешевле овцы? Используйте свое право на волеизъявление, приходите на выборы 30 августа и голосуйте за свободу! Берегите свою честь и не позорьте своих потомков!» – подчеркнул Лекич.

Подгорица, Катарина Лане

Подгорица. Другие новости 11.08.20

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