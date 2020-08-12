Болгария будет завлекать россиян долгосрочными визами

Болгария планирует выдавать гражданам России, которые в прошлом имели визы в эту страну и использовали их по назначению, долгосрочные многократные въездные документы, действительные два года. Для россиян, владеющих в Болгарии недвижимостью, этот срок составит три года, передает bgtourism.bg со ссылкой на министерство иностранных дел.

В настоящее время консульство выдает визы категории С на срок, как правило, не больше года, поэтому, как отмечает издание, такая возможность станет большой поддержкой не только для самих отдыхающих, но и для туроператоров.

Ранее министр туризма Болгарии Марьяна Николова анонсировала планы о более гибком решении визового вопроса для россиян. Речь шла о возможности оформления документов в аэропорту по прилету. «Мы с Министерством иностранных дел должны сделать всё возможное, чтобы облегчить режим для российских туристов», – говорила она.

Исполнительный директор Национального совета по туризму Полина Карастоянова со своей стороны обратила внимание на еще одним вариант либерализации въезда – выдаче электронных разрешительных документов. Правда, воспользоваться такими поблажками россияне пока не смогут. Во-первых, дата вступления в силу решения о выдаче долгосрочных виз пока не уточняется. Во-вторых, Болгария – член Евросоюза, который не планирует пускать на свою территорию резидентов России, как минимум, до конца августа.

София, Катарина Лане

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