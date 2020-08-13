Россияне не долетят до курортов Черногории, как минимум, до конца августа

Российские авиакомпании еще не получили разрешение на полеты в Черногорию, власти которой открыли страну для туристов из РФ. Как сообщил порталу «Балканист.ру» представитель «Аэрофлота» Владислав Мордвинов, рейсы в Белград и Тиват отменены до 21 августа.

«Аэрофлот» планирует возобновить рейсы, как только будет разрешено. Не могу комментировать пока информацию по зимнему расписанию (с ноября), так как его ещё не составили, но на данный момент наш план – начать полёты, если разрешат», – заверил Мордвинов.

Ранее Черногория объявила о полном открытии границ для россиян с 7 августа, несмотря на жесткие ограничительные меры, введенные в связи с угрозой коронавируса. В закрытых помещениях и на открытом пространстве, за исключением пляжей и парков, обязательно ношение маски, в том числе детям старше 7 лет, а также соблюдение социальной дистанции в два метра. Также запрещены политические и религиозные собрания, массовые праздничные мероприятия (свадьбы, дни рождения и т.д.). В помещении одновременно может находиться до двадцати человек, на открытом воздухе не более сорока. Туротрасль Черногории переживает острый кризис, и, по оценке местных СМИ, отсутствие туристов из РФ станет серьезным ударом.

Примечательно, что Черногория по политическим причинам отказывается открывать курорты для туристов из Сербии. На новости об отсутствии разрешения на полеты из России сербские СМИ отреагировали громкими заголовками: «Последний гвоздь в крышку гроба черногорского туризма забили русские».

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

Подгорица. Другие новости 13.08.20

Экс-«премьер» Косово решил стать «президентом» сепаратистов. / Болгария будет завлекать россиян долгосрочными визами. / В Белграде готовят автомобильный «крестный ход» в поддержку черногорских сербов и православной Церкви. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»