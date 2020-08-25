Препятствовали движению: власти Черногории возбудили уголовные дела против православных священников

В Черногории после протестных акций власти возбудили уголовные дела на пять священников, лидера оппозиционной коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапича и еще нескольких граждан за нарушение запрета на массовые собрания во время пандемии коронавируса. Административные наказания после шествий в ночь на понедельник уже понесли 67 человек.

Граждане блокировали своими автомобилями движение на нескольких трассах на участках Никшич-Подгорица и Колашин-Подгорица, и отказывались выполнять указания полицейских, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление управления полиции Черногории. При этом правоохранители не пропустили в Подгорицу пытавшихся туда попасть жителей других городов страны. Здравко Кривокапича власти подозревают в «нарушении предписаний органов здравоохранения» – ему инкриминируют то, что именно он вел больше тысячи человек, которые не соблюдали ограничительные меры во время пандемии.

В целом под уголовное преследование попали 11 человек, полиция продолжает искать организаторов акций протеста. Отмечается, что по этой же статье уголовные дела были ранее возбуждены в отношении митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия, епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и свыше 20 духовных лиц Сербской православной церкви (СПЦ) в Черногории.

Акции протеста вспыхнули в ночь на понедельник, когда верующие СПЦ вместе со сторонниками оппозиции устроили автопробеги на нескольких крупных автодорогах. После этого тысячи жителей страны пришли к соборному храму Воскресения Христова в Подгорице, где жгли файеры и размахивали флагами. Собравшиеся потребовали защитить СПЦ от скандального закона о свободе вероисповедания, принятого парламентом страны в декабре прошлого года, и выступили против политики правящей партии президента Мило Джукановича.

Как уже сообщал «Новый День», 30 августа в Черногории состоятся выборы в Скупщину (однопалатный парламент) страны.

Подгорица. Другие новости 24.08.20

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