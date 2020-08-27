В Черногории избирателям обещают заплатить 50 евро за голос в пользу правящей партии

Президента Черногории Мило Джукановича обвинили в подкупе избирателей в преддверии парламентских выборов 30 августа. В Сети появился видеоролик, в котором мужчина честно признается, что ему пообещали 50 евро за голос в пользу Демократической партии социалистов, и благодарит за это главу государства.

«Меня попросил родственник из Никшича проголосовать за Мило, – говорит мужчина в видеозаписи. – Мне, и не только мне, но и пенсионерам и остальным гражданам – даже нам, цыганам, дадут за это по 50 евро. Спасибо ему, он уважаемый человек, мы передали личные данные, проголосуем». За кадром звучит другой мужской голос, уточняющий, действительно ли речь идет о сумме в 50 евро. «Да, Бог ему в помощь, ему всегда удача сопутствует», – отвечает избиратель.

Ролик опубликовал в твиттере и оппозиционер Владиcлав Дайкович. Как пишет «Балканист.ру», он призвал граждан Черногории обязательно прийти на избирательные участки 30 августа, чтобы проголосовать против власти Мило Джукановича, отправив ее «в отвратительное прошлое».

Ранее «Новый День» уже рассказывал про заявлении оппозиции о «цыганском десанте», который готовит к выборам правящая партия Черногории. Один из лидеров черногорской оппозиции Небойша Медоевич сообщил, что Демократическая партия социалистов собирает в Центральной Европе цыган, чтобы доставить их к выборам в порты черногорского Бара и албанского Дурреса. Эти люди должны будут обеспечить победу президентской партии на парламентских выборах. После этого лидер албанского национального меньшинства Генци Нуманбегу заявил о фактах подкупа албанских избирателей в городе Ульцинь.

Подгорица, Служба информации РИА «Новый День»

Подгорица. Другие новости 27.08.20

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