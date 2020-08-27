Сенатору США заткнули рот из-за заявлений о бомбардировках Сербии

Крупные телеканалы США намеренно выключили из эфира прямую трансляцию с предвыборного съезда Республиканской партии, где было заявлено о бомбардировках Сербии. Нелицеприятные факты из биографии кандидата в президенты демократа Джо Байдена озвучил сенатор от Кентукки Рэнд Пол.

Как пишет «Балканист.ру», инцидент произошел 25 августа во время выступления сенатора с критикой Джо Байдена на общенациональном предвыборном съезде республиканцев.

«С точки зрения мировых конфликтов у Байдена катастрофическая биография. Я боюсь, что он развяжет очередную войну, став президентом, – сообщил Рэнд Пол. – Вспомните, именно он поддержал бомбардировки Сербии – европейской страны. Кроме того, он дал «зеленый свет» Джорджу Бушу на войну в Ираке. Байден занимал пост вице-президента, когда Барак Обама развязал войны в Ливии и Сирии. У нас нет права предать эти факты забвению».

«Трамп – первый из всех лидеров США, кто желает закончить войны, развязанные по всему миру его предшественниками», – заявил сенатор и назвал Джо Байдена «подстрекателем военных столкновений».

Прямую трансляцию с конференции вели крупные американские телекомпании, однако как только сенатор Пол заговорил о биографии Байдена – его отключили от эфира. Так, FOX News внезапно выдал вместо речи Рэнда Пола интервью с сыном Дональда Трампа, CNN моментально переключилась на заявления антиреспубликанского спикера, а канал MSNBC просто дал картинку из студии, где ведущий сообщил, что действующий глава США отправил на войну больше офицеров ВВС, чем его предшественник Барак Обама, но никаких подтверждений этому не привел.

Как уже сообщал «Новый День», в США 3 ноября пройдут президентские выборы. Основными кандидатами на кресло лидера страны являются кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джо Байден. Последний уже пообещал Украине всестороннюю помощь «в войне с Россией» в случае своей победы на выборах.

В Сербии ранее также оценили заявления демократа и открытую поддержку самопровозглашенного Косова. Глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире телеканала Happy напомнил, что голоса американских сербов на последних выборах достались Трампу, и очевидно, что такой же исход ожидает и грядущие выборы.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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