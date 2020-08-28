«Правящий режим вот-вот рухнет»: в Черногории после многочисленных скандалов грядет режим тишины

В Черногории в полночь наступит режим тишины в преддверии парламентских выборов 30 августа. В стране уже разразилось несколько скандалов, связанных с Демократической партией социалистов (ДПС) президента страны Мило Джукановича, а эксперты отмечают, что на этот раз преимущества могут оказаться на стороне малых гражданских партий.

Как пишет «Балканист.ру», в преддверии открытия избирательных участков не только аналитики, но и простые жители Черногории считают, что «правящий режим вот-вот рухнет». Действующую власть все чаще ловят на махинациях – это и массовая выдача паспортов приезжим из соседних стран, и появление «мертвых душ» в списках избирателей, и дублирование имен граждан в нескольких округах. Скандал вспыхнул и вокруг феномена с небывалым ростом численности населения страны, который власти до сих пор не смогли внятно объяснить. При этом разные политические силы, участвующие в выборах, уже заявили об имеющейся у них информации о подготовке провокаций и беспорядков в день выборов.

Особенностью избирательной кампании этого года стала ее относительно мирная атмосфера: оппозиционеры не боролись друг с другом. Кроме того, в кампанию впервые включилось духовенство – православных верующих призвали прийти на участки, чтобы проголосовать против правящего режима. Сами предвыборные кампании перекочевали в интернет, поскольку массовые мероприятия из-за пандемии до сих пор находятся под запретом. Что касается многочисленных акций протеста, в которых принимали участие и священники, то там не агитировали за какую-то определенную политическую силу, но выступали открыто против правительства.

Издание отмечает, что за кресла в парламенте на этот раз борются шесть политических коалиций и шесть партий.

Так, пропрезидентская Демократическая партия социалистов идет на выборы в коалиции с Либеральной партией, а оппозиция составила два крупных блока. К примеру, в коалицию «За будущее Черногории» вошли движение «Демократический фронт», Социалистическая народная партия, Рабочая партия, партии «Настоящая Черногория» и «Объединенная Черногория», а также внепартийные кандидаты. Лидером списка здесь стал известный профессор Университета Подгорицы Здравко Кривокапич.

В коалиции «Мир – наша нация» состоят Демократическая партия Черногории, альянс «Демос», Партия пенсионеров, инвалидов и реституции, Гражданское движение «Новые левые» и Общество исследования политики и политической теории. Здесь во главе списка стоит председатель демократов Алекса Бечич.

Кроме того, пишет издание, отдельные блоки на выборах составили албанские партии: в коалиционный список «Настало время» под руководством Ника Джельошая вошли «Демократический форум», «Форца», Гражданское движение «Перспектива» и Союз «Тузи». В блоке «Единогласно» состоят Демократический союз албанцев, Демократическая партия и Демократический союз. Этот список возглавил Фатмир Джека. Впервые в выборах участвуют две партии от хорватов, которые являются в Черногории национальным меньшинством с законодательно установленным более низким порогом для прохождения в парламент. Хорватская гражданская инициатива «Всем сердцем за Черногорию!» во главе с Андрияном Вуксановичем идет параллельно с Хорватской реформистской партией, которую возглавляет директор аэропорта Тиват Радован Марич.

В этом году парламентские выборы в Черногории проходят в разгар кризиса системы здравоохранения в условиях пандемии и провала туристического сезона. При этом президент Мило Джуканович ведет активную кампанию, в которой основные акценты сделаны на нагнетании антисербской повестки.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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