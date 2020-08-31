Правящая партия терпит поражение на парламентских выборах в Черногории

Демократическая партия социалистов (ДПС) президента Черногории Мило Джукановича набрала наибольшее количество голосов на выборах в парламент страны, но даже со своими традиционными партнерами не сможет сформировать парламентское большинство. Об этом говорят предварительные результаты выборов, объявленные сегодня утром Государственной избирательной комиссией после обработки 98,5% бюллетеней.

ДПС получила 35,2% голосов, в то время как у коалиции оппозиции «За будущее Черногории» 32,5%, а два других оппозиционных блока, альянс «Мир – наша нация» и гражданское движение «Черное на белое», поддержали 12,5% и 5,57% избирателей соответственно.

ДПС выиграла 30 мандатов самостоятельно и 40 мест с традиционными парламентскими партнерами, что недостаточно для формирования правительства. У коалиции «За будущее Черногории» во главе со Здравко Кривокапичем будет 27 депутатов, альянс Алексы Бечича «Мир – наша нация» получит 10 мест, а гражданское движение «Черное и белое» Дритена Абазовича – четыре мандата. Эти три оппозиционных блока вместе имеют большинство и 41 место в парламенте из 81 депутата.

Вчера вечером представители оппозиции объявили о победе на выборах, их сторонники праздновали в Подгорице до раннего утра и уже планируют переговоры о формировании правительства.

Лидер ДПС Мило Джуканович заявил, что «борьба за большинство мест все еще продолжается», и что его партия дождется результатов со всех избирательных участков, а затем объявит об итогах выборов.

Подгорица, Дмитрий Лане

Подгорица. Другие новости 31.08.20

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