«Казус Вучича»: инцидент с Марией Захаровой обнажил ассиметрию в международной политике России

Резонансный инцидент с постом официального представителя МИД России Марии Захаровой, который вызвал резкую реакцию Белграда, может стать поводом для размышлений о внешней политике крупных держав и малых стран, новых подходах и ассиметрии их самоопределения в международных отношениях. «С точки зрения политика малой страны маневр такого рода – это норма, а не «вихляние»», – пояснил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов.

«Недавний «казус Вучича» подарил богатую пищу для размышлений. Я сейчас не про то даже, что стилистика «международной пилорамы» в дипломатическом общении неприемлема. Сколько бы мы ни говорили про наступление «нового века» и «новых подходов», – отметил он в публикации на своей странице в Facebook. – Хочу сказать немного о другом. Если оставить за скобками неприемлемый стиль, то сама история до предела обнажила то, о чем я уже годами пишу на примере Армении или Абхазии, и говорю про это своим студентам. Речь об асимметрии восприятия международной политики и себя в ней».

Истина проста: крупные державы и малые страны по-разному воспринимают внешний мир, поскольку у них разные ресурсы и серьезно различаются возможности, пишет политолог-международник. «И потому то, что в Москве видится, как «заискивание», «унижение» или нечто схожее, в реальности с позиций Белграда, Еревана, Тбилиси, Скопье (далее ищите примеры), таковым не является», – пояснил он и напомнил о словах президента Сербии Александра Вучича: «Я сел на этот стул, чтобы решать проблемы Сербии и бороться за ее интересы. Если бы надо было, я бы стоял, присел, что угодно». Такую же линию поведения избирали и другие лидеры, стоит вспомнить хотя бы подписание Дейтонских соглашений экс-президентом Сербии Слободаном Милошевичем, который после этого «в сердцах сетовал на тухлый товар, который ему всучивала Россия».

«Но прижало, стал стучаться в московские двери, – напомнил политолог. – Отпустило, думал в западных откроют... С точки зрения политика малой страны маневр такого рода – это норма, а не «вихляние». Так или почти так вел себя Саргсян, когда искал договора об Ассоциации с ЕС, а вступил в ТС, а потом в ЕЭАС. Или Грузия, которая дружила одновременно с США и минским Батькой, и первая среди стран Закавказья подписала фритрейд с Китаем. Или Азербайджан, строящий ВТС с Россией, а энергетические проекты с Западом. Ничего личного! То, что для нас – «грехи многовекторности», для них – норма поведения. Не мы плохие, а они – хорошие, и наоборот, а вот такая история с географией».

Учитывая, что 450 тысяч сербов живут в ФРГ, еще порядка 400 тысяч – в Австрии, Вена является самым большим сербоязычным городом за пределами Балкан, понятно, что «там будут любить ЕС, хотя в своих городах будут продавать майки и магнитики с портретами Младича, Слобо и Караджича», отметил Маркедонов. Политолог назвал показательными слова президента Вучича, сказанные им в сентябре 2018 года: «Милошевич был великий сербский лидер, его намерения, во всяком случае, были наилучшие, но наши результаты были намного хуже. Не потому, что он этого хотел, а потому, что желания были нереальными. А интересы и стремления других народов мы проигнорировали и недооценили».

«Вот так! Любим мы одно, а работаем с другими, – указал политолог. – Что же нас самих касается, то сняв голову, плакать по волосам – не самое продуктивное дело. Посмотрите Концепцию внешней политики РФ от 2016 года (раздел 4, региональные приоритеты) и найдите там для начала такие слова, как Балканы и Сербия. Австралия и Новая Зеландия есть, а вот Балканы... мимо. Когда переговоры по Косову от ООН передавали под эгиду ЕС, нельзя сказать, чтобы Москвой предпринимались бы чудеса изобретательности по части недопущения такого поворота».

Действительно, Вучича нельзя назвать идеальным для Москвы партнером, и скелетов в шкафу у него предостаточно – от дружбы с лидером Сербской радикальной партии Воиславом Шешелем пройден путь до дружбы с Трампом, немало подобных историй можно найти и во внутренних делах сербского президента. «Но в стратегических документах Сербии записан нейтралитет, а не членство в НАТО, – подчеркнул Маркедонов. – У соседей лучше? Не уверен! С Путиным встреч аж 19 в последние годы, включая участие в параде Победы. Мало? У кого-то из соседей сербов есть более высокие показатели? ВТС имеется? Имеется. Можем и нарастить, как и другие экономические трэки. Так, forward, как говорится! По линии Сербской православной [церкви] есть поддержка УПЦ канонической, а не ПЦУ? Есть такая! Санкции против нас в отличие от Черногории не ввели? Так точно! Ну и так до кучи, широкое народное позитивное восприятие русских и России. Нам это не интересно, не нужно? Лично мне очень даже!».

«Политика – это искусство возможного, не мною открыто. И воротить носом от того, что кто-то «не сделал окончательного выбора», – не самый лучший способ. Прагматически не самый лучший. Иной раз просто профессионально лучше ставить себя на чье-то место, в голове, не на практике. И понимать, где и как чему ставить оценки. Это касается не только отдельно взятых вперед и назад слов, а в принципе понимания особенностей мировой политики, в которую играют и великие, и малые», – подытожил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО.

Как сообщал «Новый День», 5 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в Facebook пост, который вызвал международный резонанс.

Поводом для комментария Захаровой стало фото, на котором видно, что президент Сербии Александр Вучич на встрече с лидером США Дональдом Трампом сидит на стуле на значительном расстоянии от собеседника. «Если Вас позвали в БД [Белый дом], а стул поставили так, будто Вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы Вы ни были. Просто поверьте», – заявила дипломат, сопроводив сообщение кадром из фильма «Основной инстинкт». После возмущения сербского внешнеполитического ведомства Захарова извинилась и сообщила, что не так поняли, поскольку в посте содержалось только «неприятие высокомерного отношения со стороны «исключительных»». После этого министерства иностранных дел двух стран сообщили, что считают «дело закрытым».

Москва, Татьяна Дорофеева

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