Черногория без Джукановича: апокалипсиса не будет

Один из представителей оппозиции, победившей на выборах в парламент Черногории, председатель партии URA и лидер коалиции «Черным по белому» Дритан Абазович в интервью немецкому журналу «Шпигель» заявил о конце автократии в стране и начале пути к демократическому будущему.

Абазович отметил, что впервые в истории Черногории, несмотря на все манипуляции провластных структур, произошли политические изменения в результате выборов. По его словам, граждане Черногории выступили против автократической системы, при которой президент Мило Джуканович, его семья и приближенные люди считали страну своей собственностью.

На утверждение, что Джуканович всегда считался прозападным политиком, Абазович ответил, что президент Черногории всегда только утверждал, что он прозападный, но никогда не отстаивал истинные демократические ценности Запада.

«Есть понятие стабилократии. Некоторые политики ЕС видят в диктаторах Западных Балкан гарантов стабильности. Это большая ошибка. Настоящая демократизация с помощью стабилократов, таких как Джуканович, недостижима. Вместо сильных лидеров Евросоюз должен поддерживать сильные демократические институты. Джуканович распространил в ЕС мнение, что без него в Черногории случится апокалипсис. Я хочу убедить Европу в том, что это не так», – подчеркнул Абазович.

Лидер коалиции «Черным по белому» убежден, что Джуканович не передаст власть добровольно и просто. Политик выразил надежду, что президент Черногории не спровоцирует беспорядки, но указал, что имели место нападения на мусульманские учреждения, и доподлинно неизвестно, кто за этим стоит, но, по мнению Абазовича, только одна политическая сила в настоящий момент заинтересована в таких инцидентах, и это Джуканович и его партия.

На вопрос, могут ли три коалиции, которые теперь имеют небольшое большинство в парламенте, управлять страной вместе, несмотря на разные политические взгляды, Абазович ответил, что это возможно. «У нас никогда не было значительных перемен. В Черногории речь идет не о смене одной политической программы на другую, а о конце одной автократии и пути к демократическому будущему», – пояснил он.

Политик напомнил, что лидеры трех коалиций подписали соглашение, в котором было четко определено, что Черногория остается членом НАТО, продолжает путь европейской интеграции и не отзывает признания Косово. «Если что-то из этого не будет соблюдаться, мы больше не будем частью этого правительства. Наша коалиция – гарант подлинного демократического развития», – заверил он.

Говоря о правящей ранее партии ДПС, Абазович отметил, что эта структура представляет собой смесь коммунистической партии и мафиозной организации, поэтому будет очень трудно бороться с ее «вплетением в институты власти», но когда-то это должно было начаться. По его словам, деполитизация государственного аппарата и судебной системы – важнейший внутриполитический проект.

По поводу успеха коалиции «Черным по белому», возглавляемой его партией URA, Абазович сказал, что с такой гражданской позицией было трудно закрепиться, но общество меняется, и результат говорит сам за себя. «Я первый политик в истории Черногории, который как член меньшинства, в данном случае как албанец, стал президентом гражданской партии. Сначала для многих это было шоком. А потом к этому привыкли. Надеюсь, все последуют нашему примеру. Мы должны наконец отвернуться от деструктивной этнополитики, которая создала только огромные проблемы в регионе», – пояснил он.

Комментируя угрозы в свой адрес, лидер коалиции «Черным по белому» сказал, что это цена, которую приходится платить, участвуя в политических переменах. «Это правда, что на меня оказывают большое давление. В нынешней ситуации угрозы логичны, если учесть, что после таких результатов выборов многие люди в стране очень много теряют», – подчеркнул Абазович.

Подгорица, Дмитрий Лане

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