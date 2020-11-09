Кандидат на пост министра обороны Черногории заразился коронавирусом

В Черногории заразился коронавирусом лидер коалиции «Черным по белому» Дритан Абазович, который является кандидатом на пост министра обороны страны. Об этом сообщил сам политик в социальных сетях.

«После проведенного мною профилактического тестирования выяснилось, что у меня положительный результат на коронавирус. Я чувствую себя хорошо, нахожусь в самоизоляции и надеюсь, что скоро смогу вернуться к своим обычным обязанностям. Позаботьтесь о себе и своих близких, носите маску и держитесь на расстоянии», – сообщил Абазович в твиттере.

Подгорица, Катарина Лане

Подгорица. Другие новости 06.11.20

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