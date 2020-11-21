По примеру Амстердама: Северная Македония готова легализовать марихуану

В Северной Македонии планируется декриминализация и легализация марихуаны на туристических курортах. Об этом сообщил премьер-министр страны Зоран Заев. По его словам, такое решение должно поддержать экономику.

Заев в интервью македонской редакции DW, которое цитирует «Балканист.ру», отметил, что легализация марихуаны «может сильно помочь туристическому и ресторанному бизнесу», а контролировать оборот наркотика планируется по примеру Амстердама.

«Идея в том, чтобы во всех туристических местах, включая Скопье, в новых и действующих кафе, при соблюдении определенных стандартов вентиляции, можно было бы употреблять марихуану подтвержденного происхождения», – отметил македонский премьер.

«Я уверен, что в такой маленькой стране это может придать импульс развитию ресторанного бизнеса и туризма, прежде всего в таких замечательных туристических местах, как Струга, Охрид, Ресен, Дойран, Скопье, Берово, Маврово и остальные», – пояснил Заев.

По его словам, что сейчас инициатива вынесена на публичное обсуждение, после которого будет принято окончательное решение.

Скопье, служба информации РИА «Новый День»

Скопье. Другие новости 20.11.20

В Сербии объявлен трехдневный траур. / Главы Греческой и Aлбанской православных церквей лечатся от коронавируса в одной больнице. / Скончался патриарх Сербский Ириней. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»