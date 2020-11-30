«Не надо вести себя как два барана на бревне…» Президент Сербии прокомментировал дипломатический скандал с Черногорией

Белград продемонстрировал силу и стремление к добрососедским отношениям, отказавшись от высылки посла Черногории в ответ на решение Подгорицы, которая объявила главу сербского диппредставительства персоной нон грата. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

Глава государства подчеркнул, что решение о высылке из Сербии черногорского посла было пересмотрено по его инициативе. «Это было моей идеей и моей инициативой. Я долго размышлял, и попросил об этом премьер-министра Ану Брнабич и министра иностранных дел Николу Селаковича, хотя он и поступил по правилам Венской конвенции – так, как поступает суверенное государство. Однако я считаю, что жизнь и отношения между соседями и друзьями намного важнее, чем конвенции. У нас нет причины что-либо терять, и мы можем показать не свою слабость, а свою силу, отказавшись от высылки посла Черногории. Думаю, правительство после моей инициативы приняло правильное решение. Мы поступили верно для нашей страны. Не надо вести себя как два барана на бревне. Мы демонстрируем, что желаем дружественных, добрых, братских отношений», – сказал Вучич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Ранее сообщалось, что 28 ноября МИД Черногории объявил посла Сербии в Подгорице Владимира Божовича персоной нон грата. Поводом для такого решения стало высказывание дипломата, который назвал принятое в 1918 году решение Подгорицкой скупщины о присоединении Черногории к Сербии и впоследствии к Королевству Сербов, Хорватов и Словенцев «освобождением» и «свободным волеизъявлением черногорского народа». Два года назад, 29 ноября 2018 года, парламент страны демонстративно аннулировал данное решение Подгорицкой скупщины. «Божович в очередной раз самым прямым образом унизил государство, оказавшее ему дипломатическое гостеприимство», – заявили в МИД Черногории.

Первоначально Сербия заявила о симметричном ответе – решении выслать из страны главу черногорского диппредставительства Тарзана Милошевича. Пересмотр этого решения приветствовали в Евросоюзе.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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