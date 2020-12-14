Милорад Додик готов принять российскую вакцину от коронавируса

Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик намерен вакцинироваться от коронавируса препаратом российского производства. Об этом политик заявил накануне визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Республику Сербскую, передает «Балканист.ру».

«Республика Сербская встала в очередь. Я думаю, что она занимает одно из первых мест в очереди за вакциной. Будут и другие. Что касается меня, я приму русскую. Я верю в неё и не верю коммерческим историям, которые приходят с Запада. Здесь же вакцину делает государство», – сказал Додик в эфире телеканала РТРС.

Баня-Лука, служба информации РИА «Новый День»

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