В Республике Сербской на пять часов остановят движение ради Сергея Лаврова

Сегодня на сербской части магистральной трассы, ведущей в Cараево, на пять часов будет полностью остановлено движение для всех видов транспорта. Об этом сообщило министерство внутренних дел Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины).

Предполагается, что ограничение вступит в силу в 16:30 и продлится до 21:30, пока министр иностранных дел России Сергей Лавров будет встречаться с главами сербского и мусульмано-хорватского энтитетов, составляющих Боснию и Герцеговину.

Вместе с тем, с 14:30 часов до 21.30 запрещен проезд по этому участку магистрали для всех большегрузов. Кроме того, на это время в близлежащих к столице Боснии и Герцеговины муниципалитетах будет действовать запрет на перевозку взрывоопасныx веществ по второстепенным дорогам.

Напомним, через Сараево проходит административная граница двух энтитетов Боснии и Герцеговины – Республики Сербской, к которой относится Восточное Сараево, и Федерации Боснии и Герцеговины.

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

Сараево. Другие новости 14.12.20

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