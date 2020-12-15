Демарш: член президиума Боснии и Герцеговины не явился на встречу с Лавровым

Сегодня в Сараево член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от хорватского народа Желько Комшич не явился на встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Местные СМИ полагают, что причиной стала «обида» Комшича, что российская делегация, приехав вчера в страну, сначала провела переговоры членом президиума БиГ от сербов Милорадом Додиком и президентом Республики Сербской Желькой Цвиянович, пишет «Балканист.ру».

Кроме того, как считают журналисты, представителю хорватов могло не понравиться, что во время вчерашней встречи в зале не был представлен флаг Боснии и Герцеговины (БиГ). Вместо него рядом с российским был флаг энтитета БиГ – Республики Сербской.

Как отмечает издание, накануне Додик накануне заявлял, что на встрече всех трех членов президиума БиГ намерен спросить Лаврова о «токсичном влиянии» России на Балканах. По его словам, озвучить подобное мнение не упускает возможности именно представитель хорватского народа Желько Kомшич.

Тем не менее, Лавров смог обменяться мнениями с другим лидером хорватов. Вечером 14 декабря министр иностранных дел России встретился с лидером партии Хорватское демократическое содружество и заместителем председателя Палаты народов Парламентской ассамблеи БиГ Драганом Човичем. Комментируя итоги переговоров, боснийский политик отмечал, что стороны подтвердили общую приверженность защите мира и развития. Дейтонское соглашение, 25-я годовщина которого отмечалась вчера, политик назвал «напоминанием о важности равноправия и диалога».

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

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