В Черногории изменят спорный закон, угрожающий церковному имуществу

Министерство юстиции Черногории представило поправки к спорному закону о свободе вероисповедания, который угрожает конфискацией имущества черногорских епархий Сербской Православной Церкви. Из документа предлагается удалить пункты, касающиеся собственности религиозных общин, которые Минюст называет «антиконституционными».

«Вопреки Конституции, подтвержденным и опубликованным международным договорам и правовым нормам, положения упомянутых статей закрепляют за государством право собственности над религиозными объектами и землями с 1 декабря 1918 года», – говорится в документе.

Минюст утверждает, что оспариваемые положения не соответствуют ряду конституционно гарантированных прав и стандартов, таких как запрет дискриминации, равенство всех юридических лиц перед законом, а также принципу разделения церквей и религиозных общин и их взаимному равенству, свободе мысли, совести и религии.

В обосновании поправок министерство юстиции ссылается также на аналитический отчет Парламентской ассамблеи Совета Европы о кризисе, вызванном принятием закона о свободе вероисповедания. В документе говорится, что лучшим решением для преодоления кризиса было бы отменить спорные акты о церковной собственности.

«В ряде решений по конкретным делам Европейский суд по правам человека признал недопустимой любую форму конфискации – не только прямую, но также косвенную», – отмечает Минюст.

Напомним, что 27 декабря 2019 года парламент Черногории принял закон о свободе вероисповедания и правовом статусе религиозных общин. Тогда в парламентской жизни Черногории произошел прецедент, когда депутаты оппозиции выступили против принятия предлагаемого закона, после чего были арестованы и удалены из здания парламента. В их отсутствие и был принят спорный закон, который вызвал многотысячные протестные молебны, крестные ходы и автопробеги в защиту церквей и монастырей СПЦ в Черногории.

«Это были самые массовые протесты в истории Черногории и первые такие мирные протесты не только на Балканах, но также и в Европе. Многие граждане – участники протестов – были арестованы и неоправданно лишены свободы, сурово наказаны и подвергнуты физическому преследованию или запугиванию. Избрание нового, 42-го правительства Черногории создало условия для значительного прогресса в вопросах прав и свобод граждан», – говорится в пояснении к предлагаемым изменениям.

Подгорица, Катарина Лане

Подгорица. Другие новости 16.12.20

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