Украина требует от Боснии объяснений по поводу подаренной Лаврову иконы из Луганска

В министерство иностранных дел Боснии и Герцеговины поступила нота посольства Украины просьбой предоставить подробную информацию о происхождении предметов украинского культурного наследия, а именно 300-летней иконы из Луганска, которую сербский представитель Президиума БиГ Милорад Додик передал главе российской дипломатии Сергею Лаврову.

Икона в золотом окладе с восковой печатью с надписью СССР была передана Лаврову во время встречи в резиденции правительства Республики Сербской в Восточном Сараево.

Глава МИД БиГ Бисера Туркович сообщила, что направила ноту в Президиум БиГ на рассмотрение.

По данным СМИ, в военизированных формированиях в Луганской и Донецкой областях воюют добровольцы из Республики Сербской, энтитета Боснии и Герцеговины. Икона, о которой идет речь, возможно, была передана Милораду Додику кем-то из них.

Киев – Сараево, Катарина Лане

Киев – Сараево. Другие новости 17.12.20

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